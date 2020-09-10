Гендиректор «Арсенала»: наше письмо было в РФС о системных проблемах судейства

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал ситуацию с письмом клуба после матча со «Спартаком» (1:2). Накануне экспертно-судейская комиссия не рассматривала эпизод с удалением Даниила Лесового в этой игре. В «Арсенале» подчеркнули, что письмо было направлено не в ЭСК, а именно руководству РФС.

«Мы не обращались в экспертно-судейскую комиссию и не просили разобраться в конкретном игровом эпизоде. Потому что там все достаточно очевидно и понятно. Никаких вопросов к комиссии у нас нет, и каким образом оформляются письма в ЭСК мы прекрасно знаем. Наше письмо было адресовано именно руководству РФС. Мы сознательно сделали на этом акцент, потому что обращали внимание на системные проблемы.

У нас не первый и не второй раз были вопросы по работе Алексея Матюнина на матчах «Арсенала», поэтому мы обратились с просьбой по возможности не назначать его на наши игры в дальнейшем. Был ещё пункт о полиграфе, потому что здесь на сегодняшний день нет чётких и понятных правил. Каких судей и в каких ситуациях проверяют? Кто может выступить с подобным запросом или предложением? Нужны ясные ответы на эти вопросы и соответствующие документы.

Кроме того, мы обратили внимание на несовершенство регламента ВАР и в целом взаимодействие главного рефери с видеоарбитром. Опять же не раз и не два в матчах чемпионата возникали ситуации, которые требовали вмешательства ВАР, но этого не происходило. Именно об этом и шла речь в нашем письме руководству РФС. Никаких обращений и запросов в экспертно-судейскую комиссию мы не делали» — сообщил Балашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.