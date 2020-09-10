Хусаинов — о пенальти в ворота «Томи»: может, под Сашу Кержакова расчищают площадку

Бывший рефери ФИФА и руководитель судейского комитета России Сергей Хусаинов прокомментировал скандальный пенальти, назначенный судьёй Сергеем Чебаном в матче 8-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» — «Текстильщик» (0:2).
«Да, косяк, о чём тут говорить. Несколько туров назад в «Телеграме» наткнулся на эпизод из ПФЛ, Челябинск с «Ностой» играл. Вратарь поймал мяч в руки и пытается ввести его в игру, а нападающий его блокирует. Кипер пытается его обойти, никаких толчков, и вдруг нападающий падает – делает такой кульбит, будто ему бейсбольной битой ноги переломали. Судейка назначает пенальти. Болельщики в комментах смеялись: «Ребята, да Казарцев с Еськовым, Вилковым и Мешковым – это эталон судейства!». Здесь из того же разряда. И позиция у арбитра была хорошая, но… Проблема одна – они так обучены. Не они виноваты, а те люди, которые их учили и двигали, в том числе не по спортивному принципу. Допускаю, что стояла задача прибить «Томь» — может, и под Сашу Кержакова расчищают площадку», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 10 сентября 2020
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