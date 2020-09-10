Маммана: Грозный вызывает у меня немного страха. Когда туда едем, мне не по себе

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана поделился впечатлениями от России и рассказал о городе, который его шокировал.



«Если честно, то Россия меня очень удивила! Когда я готовился к поездке, то мне рассказывали разные байки. Было очень страшно. Мне представлялась страна, где всё очень тяжело. Но в итоге всё оказалось иначе. Санкт-Петербург — красивый город, где есть всё, что только пожелаешь. По стилю город с Невы напоминает Аргентину. Но каждый человек любит свою страну, и лично мне больше нравится Аргентина. Допускаю, что в России жизнь более спокойная и надёжная, но родина есть родина.



Не знаю, шокировал он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идёт о Грозном. Этот город вызывает немного страха. Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе», — цитирует Мамману Sport24.

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