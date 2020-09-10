Медведев: «Зенит» не ищет замену Лунёву. Он проходит консервативное лечение

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отметил, что клуб не ищет замену голкиперу Андрею Лунёву.



«Лунёв проходит консервативное лечение с привлечением лучших специалистов. Замену не ищем», — приводит слова Медведева «Фонтанка».



Напомним, Лунёв получил травму во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 с грозненским «Ахматом» (1:1) и был вынужден покинуть поле. Вместо него в игру вступил вратарь Михаил Кержаков. Позже у Лунёва было диагностировано повреждение прямой мышцы правого бедра.



Лунёв перешёл в петербургский «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера голкипера составила € 3,5 млн. В прошлом сезоне Лунёв принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил 11 мячей.

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