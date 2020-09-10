«В организме «Балтики» обнаружен «Новичок». Клуб ФНЛ анонсировал трансфер и удалил пост

«Балтика» необычно анонсировала предстоящий трансфер. Позже запись пресс-службы калининградского клуба была удалена.
«Балтийский новичок. По официальным данным, в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок». Все подробности клуб сообщит в ближайшее время. Следите за новостями!» — говорилось в сообщении пресс-службы клуба.
Фото: Группа «Балтики» во «ВКонтакте»
К записи было прикреплено фото немецкой клиники Charite, в которой находится российский оппозиционер Алексей Навальный. Напомним, ранее представители берлинской клиники заявили, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок».
«Балтика» в восьми матчах набрала 17 очков и занимает третье место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований является «Оренбург» (22).
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