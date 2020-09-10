Яспер Силлессен пропустит старт сезона из-за травмы

Вратарь «Валенсии» и сборной Нидерландов Яспер Силлессен получил травму в расположении команды. После встречи с Италией (0:1) голкипер сообщил о дискомфорте и не смог тренироваться в общей группе. Медицинское обследование выявило мышечное повреждение, которое выбило игрока из обоймы на три недели, сообщает Marca.



«Валенсия» планировала выставить голкипера на продажу, а теперь вынуждена повременить, поскольку покупатели не заинтересованы в приобретении травмированного вратаря. Кроме того тренерский штаб будет вынужден привлекать к стартовым играм нового сезона голкипера «Валенсии Б» Кристиана Риверо. 13 сентября «летучие мыши» проведут игру 1-го тура с «Леванте».



Яспер Силлессен перешёл в «Валенсию» из «Барселоны» за € 35 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость голкипера в € 12 млн.

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