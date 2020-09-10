«Монако» и «Милан» ведут борьбу за Флорентину Луиша
Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш в ближайшее время может сменить клубную прописку. «Монако» предложил португальскому клубу вариант с арендой игрока с последующим правом выкупа за € 30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.
Повышенное предложение и обещанное игровое время могут способствовать тому, что Луиш в ближайшее время отправится в «Монако». Предложение «Милана» не превышало € 25 млн.
Флорентину Луиш находится в системе «Бенфики» с 2010 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 18 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 21-летнего португальца в € 18 млн.
Кевин Фолланд подписал контракт с «Монако»
- 10 сентября 2020
-
17:20
-
16:48
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
15:58
-
15:40
-
15:38
-
15:11
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:32
-
14:26
-
14:18
-
14:06
-
14:03
-
13:52
-
13:51
-
13:48
-
13:26
-
13:06
-
13:01
-
12:46
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:13
-
12:07
-
11:50
-
11:36
-
11:29
-
11:23
-
11:14
Партнерский контент