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«Монако» и «Милан» ведут борьбу за Флорентину Луиша

«Монако» и «Милан» ведут борьбу за Флорентину Луиша
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Бенфики» Флорентину Луиш в ближайшее время может сменить клубную прописку. «Монако» предложил португальскому клубу вариант с арендой игрока с последующим правом выкупа за € 30 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia.

Повышенное предложение и обещанное игровое время могут способствовать тому, что Луиш в ближайшее время отправится в «Монако». Предложение «Милана» не превышало € 25 млн.

Флорентину Луиш находится в системе «Бенфики» с 2010 года. Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года. В сезоне-2019/2020 игрок провёл 18 матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 21-летнего португальца в € 18 млн.

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