Мещеряков: «Локомотив» предложил 15 миллионов за Кварацхелию? 100 предложили!

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал слухи о предложении «железнодорожников» по покупке полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Локомотив» предложил 15 миллионов за Хвичу? 100 предложили! А если серьёзно, это бред», — сообщил Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» предложил «Рубину» € 15 млн за Кварацхелию.

Полузащитник выступал на правах аренды в «Локомотиве» в сезоне-2018/2019, провёл 10 матчей и забил один мяч. В 2019 году Кварацхелия перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал три результативные передачи.