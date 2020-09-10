Марсело Бьельса: в предстоящем сезоне буду работать в «Лидс Юнайтед»
Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса сообщил, что будет продолжать руководить командой в сезоне-2020/2021.
«В предстоящем сезоне я буду работать в „Лидс Юнайтед“. Всё было улажено, и я буду здесь в следующем сезоне. Это решено», — приводит слова Бьельсы Sky Sports.
Напомним, по итогам сезона-2019/2020 «Лидс» под руководством Бьельсы стал победителем Чемпионшипа и вернулся в английскую Премьер-лигу после 16-летнего перерыва. Позже одну из улиц Лидса переименовали в честь аргентинского специалиста.
Новый сезон в чемпионате Англии начнётся 12 сентября. В 1-м туре английской Премьер-лиги «Лидс» сыграет с действующим чемпионом страны «Ливерпулем». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
- 10 сентября 2020
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