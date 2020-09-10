Газизов: «Спартак» не продаст Жиго за любые деньги

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Самуэля Жиго из стана красно-белых.



«Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», — цитирует Газизова РБ.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что в приобретении Жиго заинтересован «Лион». Французский клуб был готов заплатить за защитника € 15 млн, но «Спартак» ответил отказом.



Жиго пополнил ряды красно-белых в 2018 году, когда перешёл из «Гента» за € 8 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 9 млн.

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