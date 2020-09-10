Газизов: «Спартак» не продаст Жиго за любые деньги

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Самуэля Жиго из стана красно-белых.
«Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», — цитирует Газизова РБ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в приобретении Жиго заинтересован «Лион». Французский клуб был готов заплатить за защитника € 15 млн, но «Спартак» ответил отказом.
Жиго пополнил ряды красно-белых в 2018 году, когда перешёл из «Гента» за € 8 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 9 млн.
- 10 сентября 2020
-
17:20
-
16:48
-
16:47
-
16:31
-
16:15
-
16:08
-
15:58
-
15:40
-
15:38
-
15:11
-
15:06
-
14:49
-
14:43
-
14:32
-
14:26
-
14:18
-
14:06
-
14:03
-
13:52
-
13:51
-
13:48
-
13:26
-
13:06
-
13:01
-
12:46
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:13
-
12:07
-
11:50
-
11:36
-
11:29
-
11:23
-
11:14