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Газизов: «Спартак» не продаст Жиго за любые деньги

Газизов: «Спартак» не продаст Жиго за любые деньги
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном уходе защитника Самуэля Жиго из стана красно-белых.

«Спартак» заинтересован в Жиго и не рассматривает варианты продажи за любые деньги», — цитирует Газизова РБ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в приобретении Жиго заинтересован «Лион». Французский клуб был готов заплатить за защитника € 15 млн, но «Спартак» ответил отказом.

Жиго пополнил ряды красно-белых в 2018 году, когда перешёл из «Гента» за € 8 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Самуэль провёл шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в € 9 млн.

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