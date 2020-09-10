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Орлов: Влашич не выдающийся игрок. Вот взяли Малкома в «Зенит» — это я понимаю

Орлов: Влашич не выдающийся игрок. Вот взяли Малкома в «Зенит» — это я понимаю
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об информации про интерес «Зенита» к полузащитнику ЦСКА и сборной Хорватии Николе Влашичу.

«Гендиректор „Зенита“ уже сказал, что вопрос о приобретении Влашича не стоял на повестке. Никола хочет в Европу. Это игрок сборной Хорватии, причём один из ведущих, молодой. Ну что он в „Зенит“ пойдёт? Вот Малкома взяли в „Зенит“ — это я понимаю. За него заплатили большие деньги. А что Влашич? Мы его видим в России — хороший игрок, но не выдающийся. Если „Зениту“ брать легионера за большие деньги, то это должен быть выдающийся футболист», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Сообщалось, что петербургский клуб предлагал за 22-летнего хорватского футболиста € 25 млн. Самому хавбеку сине-бело-голубые были готовы платить € 4,5 млн в год. «Армейцы» отказались от трансфера и уговорили Николу остаться в команде.

ЦСКА отказался продать Николу Влашича «Зениту» за € 25 млн
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