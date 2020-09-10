Гендиректор «Рубина» опроверг информацию о предложении «Локомотива» по Кварацхелии

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о предложении «Локомотива» по покупке полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.



«Локомотив» предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это всё какие-то разговоры, не более», — цитирует Сайманова Sport24.

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ранее прокомментировал слухи о предложении «железнодорожников» по покупке Кварацхелии. Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» предложил «Рубину» € 15 млн за Кварацхелию.



Полузащитник выступал на правах аренды в «Локомотиве» в сезоне-2018/2019, провёл 10 матчей и забил один мяч. В 2019 году Кварацхелия перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 полузащитник провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал три результативные передачи.