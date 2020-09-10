Диего Годин близок к переходу в «Кальяри»

Защитник «Интера» Диего Годин с большой вероятностью продолжит карьеру в «Кальяри».



Как сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте, 34-летний футболист близок к переходу в стан красно-синих. Сам Диего уже дал согласие на трансфер, «Интер» также одобрил сделку. Ожидается, что уругваец присоединится к новой команде на правах свободного агента.



Одной из причин такого выбора стал тот факт, что жена Година родом с Сардинии. У защитника также было предложение от «Ренна», но он решил принять предложение «Кальяри».



Соглашение Година с «Интером» рассчитано до 2022 года. К «нерадзурри» он присоединился на правах свободного агента летом 2019 года, а ранее выступал за мадридский «Атлетико», «Вильярреал», «Насьональ» и «Серро». В минувшем сезоне Диего помог «Интеру» в 23 матчах Серии А. Защитник записал в актив один мяч и одну результативную передачу.

Диего Годин может перейти в «Ренн» бесплатно