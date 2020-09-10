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Капитан «Аталанты» Гомес решил отклонить выгодное предложение из Саудовской Аравии

Капитан «Аталанты» Гомес решил отклонить выгодное предложение из Саудовской Аравии
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес, вероятно, останется в команде, несмотря на возможность уйти.

На днях бергамаски получили предложение по своему капитану от «Аль-Насра» в размере € 15 млн. Итальянский клуб сумма потенциального трансфера устроила, и руководство предоставило Гомесу возможность самостоятельно принять решение о своём будущем.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb и L’Eco di Bergamo, 32-летний аргентинец решил остаться в «Аталанте», несмотря на выгодные условия контракта, предложенного клубом из Саудовской Аравии. По условиям соглашения хавбек зарабатывал бы в «Аль-Насре» € 7,5 млн в год, а также получил бы ряд бонусов, среди которых роскошное жильё.

Гомес защищает цвета «Аталанты» с 2014 года. Минувшим летом его одноклубником стал российский полузащитник Алексей Миранчук, перебравшийся из «Локомотива».

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