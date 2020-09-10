ЦСКА пригрозил фанатам блокировкой абонементов за перепродажу билетов на дерби

ЦСКА на своём официальном сайте опубликовал информацию о билетах на предстоящий матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Уважаемые болельщики! Вчера стартовала продажа билетов на матч ЦСКА — «Спартак» только для владельцев абонементов. При этом в Сети уже стали появляться объявления о перепродаже билетов на дерби. ЦСКА предупреждает, что абонементы, по которым приобретались перепроданные билеты, могут быть заблокированы. Мы также напоминаем, что купить билеты можно только на официальном сайте или в кассах «ВЭБ Арены» при предъявлении абонемента или карты болельщика (один человек может приобрести не более двух билетов). Занимаясь перепродажей билетов, вы рискуете лишиться своего абонемента», — говорится в заявлении.



Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.