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«Вернулись, и сразу победа». Дзюба опубликовал фото с тренировки «Зенита»

«Вернулись, и сразу победа». Дзюба опубликовал фото с тренировки «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» выложил фотографию с тренировки питерцев после возвращения игроков национальной команды.

«Вернулись, и сразу победа», — написал Дзюба.

В Лиге наций подопечные Станислава Черчесова на выезде обыграли сборную Венгрии со счётом 3:2 и дома переиграли сербов (3:1).

Дзюба, сделавший дубль в матче с командой Сербии, вышел на второе место по количеству голов за национальную команду. Дзюба забил 26 голов за сборную России. Столько же за российскую национальную команду забил бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных. Больше них забил только экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков — 30 голов.

14 сентября «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в 7-м туре РПЛ.

Артём Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России
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