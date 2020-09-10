В новом сезоне АПЛ игроки будут носить на форме значок «Нет места расизму»

На встрече капитанов клубов английской Премьер-лиги было решено, что все игроки и официальные лица будут носить на футболках значок «No Room To Racism» («Нет места расизму») во время матчей сезона-2020/2021.



«Впервые в истории значок будет на экипировке игроков и официальных лиц в течение всего сезона, чтобы служить постоянным напоминанием о приверженности Премьер-лиги, её клубов и игроков искоренению расизма. Эта инициатива станет развитием флешмобу, возникшему в прошлом сезоне, когда по согласованию с игроками надпись «Black Lives Matter» (»Жизни чёрных важны") появилась на формах после возобновления АПЛ. Лига также продолжит поддерживать игроков, которые стают на колено на матчах", — сообщает пресс-служба АПЛ.

Игроки сборных Англии и Исландии стали на колено в поддержку Black Lives Matter