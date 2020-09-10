Мама Миранчука — о переходе сына в «Аталанту»: у меня слёзы, но это больше слёзы радости

Елена Миранчук, мама полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировала переход сына в итальянский клуб.
«Я рада, конечно, мы долго ждали этого события. Лучше сделать и жалеть или не сделать, а потом жалеть, что не сделал. Мы все очень счастливы, все поддерживаем Лёшу. За год до этого мы вели беседы, разговаривали, поэтому очень рады. А как у мамы, у меня слёзы, но это больше слёзы радости, чем какого-то беспокойства. Пришло время, когда Алексею нужно сделать этот шаг и идти за мечтой», — сказала мама футболиста в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В «Аталанту» хавбек перешёл 4 сентября 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В соглашении прописана опция продления ещё на год.
- 10 сентября 2020
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