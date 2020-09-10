Калиду Кулибали близок к переходу в «Манчестер Сити» за € 70 млн
Защитник «Наполи» Калиду Кулибали с большой вероятностью продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в ближайшее время «горожане» увеличат предложение по сенегальцу до € 70 млн плюс € 5 млн бонусов, что, вероятно, удовлетворит запросы итальянского клуба, снизившего требования после длительных переговоров. Стороны могут достигнуть договорённости уже к ближайшим выходным.
Кулибали защищает цвета «Наполи» с 2014 года, а ранее играл за «Генк» и «Метц». В сборную Сенегала футболист вызывается с 2015 года. Его контракт с неаполитанцами рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А и получил 7 жёлтых карточек.
Стала известна зарплата Калиду Кулибали в «Манчестер Сити»
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