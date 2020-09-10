Лосюк объяснил, почему отступные за Миранчука составляли € 8 млн

Андрей Лосюк, который вёл переговоры «Локомотива» с «Аталантой» по трансферу полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о деталях сделки.

«От «Аталанты» в ходе развития переговоров было три предложения. От «Милана» зимой ничего не было. Три предложения – нормальные переговоры. В первой их попытке цифры нас не устроили, вторая была близка к нашим ожиданиям, но хотели откорректировать её в пользу клуба, а на третьей мы сошлись. От «Аталанты» переговоры вёл спортивный директор, от нашего клуба – это были мои обязанности. А окончательные условия согласовывали наш генеральный директор и президент «Аталанты».



Какая настоящая сумма? Это не те вопросы, на которые мы хотели бы отвечать. Отступные € 8 миллионов? Когда был подписан контракт, тот, кто его подписывал, оценивал ситуацию по тому времени. Алексей сделал громадный рывок, может, не полностью раскрыв свой потенциал, должны были быть пересмотрены и эти критерии. Они уже не соответствовали той стоимости.

Почему мы не продлили контракт с Лёшей за два года до истечения контракта? Скорее всего, потому, что сложилась семейная обстановка в отношениях между игроком и клубом. Было стопроцентное доверие, формальности никого не беспокоили. Мы понимали, что у «Аталанты» возникло место, Алексей под него подходил. Трудно говорить за них, но со стороны мы видели, что они нуждаются в Алексее", — сказал Лосюк в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.