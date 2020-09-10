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Миранчук: «Локо» предлагал больше, чем у меня было. В «Аталанте», конечно, зарплата меньше

Миранчук: «Локо» предлагал больше, чем у меня было. В «Аталанте», конечно, зарплата меньше
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук объяснил, почему согласился на понижение зарплаты ради перехода в итальянский клуб.

«Не ожидал такого внимания, всем благодарен, кто поддерживает меня в постах, комментариях, понимаю, почему так происходит – много лет никто не уезжал за границу. Стараюсь от этого абстрагироваться, чтобы не было много мыслей, с которыми сравняться.

Мне предлагали € 3,5–4 млн в «Локо»? Ого! Но четыре — как-то много прям. Знал, что предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше. Как на это согласился? Мысли об этом, типа, я что-то теряю, пришли в последнюю очередь. Решил, что хочу выйти из зоны комфорта и проверить себя внутри. Мало, кто может это сделать. Слышал, что Миранчук только говорит, что хочет где-то поиграть в Европе, а ничего не делает. Этим людям не доказываю, но хочу попробовать. И я уверен в себе», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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