Стала известна сумма выкупа контракта Флоренци для «ПСЖ»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перейдёт в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает Football Italia.

Парижский клуб заплатит за год аренды Флоренци € 500 тысяч. «ПСЖ» сможет выкупить контракт Флоренци за € 9 млн.

Сообщалось, что стороны договорились об условиях, игроку осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт. 10 сентября итальянец должен был отправиться в Париж для завершения процедуры трансфера.



Защитник начинал профессиональную карьеру в структуре «Ромы». В сезоне-2019/2020 был арендован «Валенсией». За испанский клуб провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. За «волков» сыграл 280 встреч, забил 38 мячей и отдал 32 передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет € 10 млн.