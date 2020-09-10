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Стала известна сумма выкупа контракта Флоренци для «ПСЖ»

Стала известна сумма выкупа контракта Флоренци для «ПСЖ»
Футбол / Италия 0

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перейдёт в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает Football Italia.

Парижский клуб заплатит за год аренды Флоренци € 500 тысяч. «ПСЖ» сможет выкупить контракт Флоренци за € 9 млн.

Сообщалось, что стороны договорились об условиях, игроку осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт. 10 сентября итальянец должен был отправиться в Париж для завершения процедуры трансфера.

Защитник начинал профессиональную карьеру в структуре «Ромы». В сезоне-2019/2020 был арендован «Валенсией». За испанский клуб провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. За «волков» сыграл 280 встреч, забил 38 мячей и отдал 32 передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет € 10 млн.

«ПСЖ» планирует арендовать Алессандро Флоренци
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