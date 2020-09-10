Стала известна сумма выкупа контракта Флоренци для «ПСЖ»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци перейдёт в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды, сообщает Football Italia.
Парижский клуб заплатит за год аренды Флоренци € 500 тысяч. «ПСЖ» сможет выкупить контракт Флоренци за € 9 млн.
Сообщалось, что стороны договорились об условиях, игроку осталось пройти медицинское обследование и подписать контракт. 10 сентября итальянец должен был отправиться в Париж для завершения процедуры трансфера.
Защитник начинал профессиональную карьеру в структуре «Ромы». В сезоне-2019/2020 был арендован «Валенсией». За испанский клуб провёл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. За «волков» сыграл 280 встреч, забил 38 мячей и отдал 32 передачи. По оценке интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость 29-летнего игрока составляет € 10 млн.
- 10 сентября 2020
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:34
-
21:13
-
21:06
-
20:59
-
20:40
-
20:22
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:00
-
19:55
-
19:43
-
19:40
-
19:30
-
19:29
-
19:17
-
19:03
-
18:44
-
18:36
-
18:21
-
18:20
-
18:08
-
18:04
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:32
-
17:20
-
16:48
-
16:47
-
16:31
-
16:15