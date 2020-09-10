Команда Халка пропустила супергол ударом через себя. Видео

В матче 10-го тура китайской Суперлиги между «Шанхай СИПГ» и «Циндао Хайню» был забит красивый гол.
К началу второго тайма хозяева вели со счётом 2:0 благодаря своим главным звёздам — нападающим Марко Арнаутовичу и Халку, известным по выступлениям за различные европейские клубы.
Гости ответили голом под занавес встречи, на 85-й минуте. После прострела с правого фланга, не увечавшегося успехом, последовала подача с противоположной стороны штрафной площади. Мяч прилетел практически на линию штрафной, где его ждал полузащитник Ромен Алессандрини. Француз подстроился под мяч и пробил впротивоход голкиперу ударом через себя.
Красивый гол партнёра по команде не вдохновил игроков «Циндао Хайню» на камбэк. Матч завершился победой «Шанхай СИПГ» со счётом 2:1.
- 10 сентября 2020
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