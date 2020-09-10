Агенты Лаутаро Мартинеса приехали в Испанию на переговоры с «Барселоной»

Агенты нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса возобновили переговоры с «Барселоной».
Представители прибыли в Барселону, чтобы встретиться с руководством каталонского клуба, сообщает TyC Sports.
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса, заявив, что форвард не покинет клуб.
Сообщалось, «Интер» запросил у испанцев около € 111 млн. «Барселона» не может позволить себе заплатить такую сумму, учитывая финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса.
Мартинес перешёл в «Интер» летом 2018 года из аргентинского «Расинга». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 23-летний аргентинец принял участие в 35 матчах чемпионата Италии (29 — в основе), в которых стал автором 14 забитых мячей и отдал три результативные передачи.
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