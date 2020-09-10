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«Именно этот момент в спорте запомнил надолго». Хабиб — о голе Роналдо в финале ЧМ-2002

«Именно этот момент в спорте запомнил надолго». Хабиб — о голе Роналдо в финале ЧМ-2002
Футбол / Прочие турниры 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме» показал запомнившийся ему момент в истории футбола.

Российский боец опубликовал фотографию, сделанную после гола бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо в ворота национальной команды Германии, которые в то время защищал Оливер Кан, в финале чемпионата мира 2002 года. На снимке — раздосадованный голкипер смотрит на скачущий мяч, в то время как форвард празднует успех. Бразильцы в той встрече одержали победу со счётом 2:0 и стали пятикратными чемпионами мира. В том году Роналдо во второй раз стал обладателем «Золотого мяча».

«У каждого видение разное, но именно этот момент в спорте я запомнил надолго.
Футбол — великий спорт», — написал Хабиб.

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