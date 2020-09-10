Дмитрий Градиленко будет комментировать дерби ЦСКА — «Спартак» в московском баре

Бывший генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, отстранённый от футбола на год, поработает комментатором на матче ЦСКА — «Спартак» для посетителей московского бара «Ветка».
«В это воскресенье в 19:00 приглашаем всех не просто посмотреть дерби ЦСКА — »Спартак" под сидр и пиво, но и послушать, как эту игру будет комментировать Дмитрий Градиленко. Кому как не ему, воспитаннику ЦСКА, бывшему игроку «Спартака», спортивному телекомментатору и эксперту, будет интересен предстоящий матч! Обещаем вечер в хорошей компании, без тоскливого нытья и с напитками на любой вкус", — сообщается в группе бара во «ВКонтакте».
Журналист «СЭ» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале сообщал, что Градиленко сейчас работает таксистом.
51-летний Градиленко в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Спартак», ЦСКА, «Ростсельмаш», «Торпедо» и «Локомотив» (Нижний Новгород). Летом 2019 года КДК РФС отстранил Градиленко от любой футбольной деятельности сроком на 1 год за попытку воздействия на тренера «Черноморца» с целью обеспечить нужный «Урожаю» результат в матче ФНЛ с «Чайкой».
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