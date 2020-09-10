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«ПСЖ» начал сезон с поражения от новичка чемпионата Франции

«ПСЖ» начал сезон с поражения от новичка чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

Во 2-м туре французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Его автором стал нападающий Иньятиус Ганаго.

Для «ПСЖ» этот матч стал первым в новом сезоне. В 1-м туре действующие чемпионы Франции должны были сыграть на своём поле с «Метцем», однако встречу перенесли на 16 сентября. «Ланс» поднялся в элитный дивизион из Лиги 2 по итогам прошедшей кампании.

Благодаря этой победе «Ланс» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги 1. В 1-м туре команда на выезде проиграла «Ницце» со счётом 1:2.

Календарь чемпионата Франции сезона-2020/2021

Франция - Лига 1. 2-й тур
10 сентября 2020, четверг. 22:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Ганаго – 57'
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