«ПСЖ» начал сезон с поражения от новичка чемпионата Франции

Во 2-м туре французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол в матче был забит на 57-й минуте. Его автором стал нападающий Иньятиус Ганаго.



Для «ПСЖ» этот матч стал первым в новом сезоне. В 1-м туре действующие чемпионы Франции должны были сыграть на своём поле с «Метцем», однако встречу перенесли на 16 сентября. «Ланс» поднялся в элитный дивизион из Лиги 2 по итогам прошедшей кампании.



Благодаря этой победе «Ланс» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги 1. В 1-м туре команда на выезде проиграла «Ницце» со счётом 1:2.

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