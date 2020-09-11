Миралем Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»
Новичок «Барселоны» полузащитник Миралем Пьянич прибыл в расположение команды, сообщается в официальном «твиттере» сине-гранатовых.
В каталонский клуб 30-летний футболист перешёл минувшим летом из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 60 млн. За бьянконери Миралем выступал с 2016 года, а до этого защищал цвета «Ромы», «Лиона» и «Метца». В сборную Боснии и Герцеговины вызывается с 2008 года.
В прошлом сезоне Пьянич в составе «Ювентуса» принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач, а также получил 10 жёлтых карточек.
В конце августа стало известно, что Пьянич заразился коронавирусом. Впоследствии хавбек рассказал о своём самочувствии на фоне инфекции.
Пьянич: я перешёл в «Барселону» из-за Месси. Ради этого отказал «ПСЖ»
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