Миралем Пьянич прибыл в расположение «Барселоны»

Новичок «Барселоны» полузащитник Миралем Пьянич прибыл в расположение команды, сообщается в официальном «твиттере» сине-гранатовых.

В каталонский клуб 30-летний футболист перешёл минувшим летом из туринского «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 60 млн. За бьянконери Миралем выступал с 2016 года, а до этого защищал цвета «Ромы», «Лиона» и «Метца». В сборную Боснии и Герцеговины вызывается с 2008 года.



В прошлом сезоне Пьянич в составе «Ювентуса» принял участие в 30 матчах итальянской Серии А, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач, а также получил 10 жёлтых карточек.



В конце августа стало известно, что Пьянич заразился коронавирусом. Впоследствии хавбек рассказал о своём самочувствии на фоне инфекции.