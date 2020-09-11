Оливье Жиру согласился перейти в «Ювентус»

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру согласен подписать предварительное соглашение с «Ювентусом», сообщает Get French Football News.
Туринцы предлагают форварду двухлетний контракт на сумму € 9 млн. «Челси» хочет за переход француза € 5 млн.
Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.
Ранее уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес приостановил переговоры с «Ювентусом» о трансфере. По данным источника, Суарес сомневается в правильности перехода в «Ювентус», поскольку осознаёт, что, вероятнее всего, это его последний крупный трансфер в карьере. Уругваец хочет оценить все возможные сценарии, прежде чем принять окончательное решение.
- 11 сентября 2020
-
02:20
-
01:49
-
01:32
-
00:59
-
00:45
-
00:40
-
00:09
- 10 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:38
-
23:31
-
23:13
-
23:07
-
22:39
-
22:35
-
22:20
-
21:57
-
21:57
-
21:43
-
21:34
-
21:13
-
21:06
-
20:59
-
20:40
-
20:22
-
20:17
-
20:14
-
20:14
-
20:00
-
19:55
-
19:43
-
19:40
-
19:30
-
19:29
-
19:17