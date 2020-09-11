Оливье Жиру согласился перейти в «Ювентус»

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру согласен подписать предварительное соглашение с «Ювентусом», сообщает Get French Football News.

Туринцы предлагают форварду двухлетний контракт на сумму € 9 млн. «Челси» хочет за переход француза € 5 млн.

Жиру перешёл в «Челси» из «Арсенала» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 17 млн. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2021 года.

Ранее уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес приостановил переговоры с «Ювентусом» о трансфере. По данным источника, Суарес сомневается в правильности перехода в «Ювентус», поскольку осознаёт, что, вероятнее всего, это его последний крупный трансфер в карьере. Уругваец хочет оценить все возможные сценарии, прежде чем принять окончательное решение.