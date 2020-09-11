Тухель: Флоренци присоединится к «ПСЖ»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о трансферных планах клуба. В частности, Тухель подтвердил, что игроком «ПСЖ» станет 29-летний защитник «Ромы» Алессандро Флоренци.

«Я почти уверен в том, что Флоренци присоединится к нашему клубу. Кроме того, мы ведём переговоры по Эрику Шупо-Мотингу, хотим, чтобы он остался в „ПСЖ“. Маттео Гендузи из „Арсенала“? Нет, этот вариант исключён», — цитирует Тухеля итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

За «Рому» в чемпионате Италии сезона-2019/2020 Флоренци провёл 14 матчей, ещё часть сезона он провёл в испанской «Валенсии», отыграв за неё 12 игр минувшего чемпионата Испании. Эрик Шупо-Мотинг стал автором победного гола «ПСЖ» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:1).