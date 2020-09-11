Юран: пока не стал бы называть «Спартак» фаворитом в игре с ЦСКА

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран, в качестве игрока выступавший за московский «Спартак» в 1995 и 1999 годах, поделился мнением об игровой форме «Спартака» и о перспективах красно-белых в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА.
«Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА. Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с «Локомотивом», все победы одержаны над командами, которые «Спартак» обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть. А в победной встрече с «Ротором» (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью. Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах «Спартака». Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», — отметил Юран в разговоре с «Известиями».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
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