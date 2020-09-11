Игрок «Сент-Этьена» Фофана согласился на переход в «Лестер»
19-летний защитник французского «Сент-Этьена» Уэсли Фофана рассказал, что согласился перейти в английский «Лестер».
«Лестер»? Ответить отказом было бы сумасшествием. Я мечтаю играть в Премьер-лиге. Этот контракт может изменить мою жизнь», — приводит слова игрока L'Equipe.
При этом главный тренер «Сент-Этьена» Клод Пюэль сообщил, что Фофана останется в команде. Ранее СМИ сообщали, что «Лестер» заплатит за защитника €25 млн.
В чемпионате Франции сезона-2019/2020, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, Уэсли Фофана провёл за «Сент-Этьен» 14 матчей, забил один мяч и получил 4 жёлтые карточки.
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