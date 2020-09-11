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«Лион» просит у «Арсенала» € 60 млн за Ауара

«Лион» просит у «Арсенала» € 60 млн за Ауара
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.

Сам игрок также не возражает против перехода — Ауар считает, что перерос уровень чемпионата Франции и хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. При этом «Лион» хочет получить за игрока € 60 млн и уже отклонил предложение «Арсенала» об обмене Ауара на полузащитника Маттео Гендузи.

Помимо «Арсенала» Ауаром интересуется «Манчестер Юнайтед». Уссем Ауар — воспитанник «Лиона», за основную команду клуба он выступает с 2017 года. В чемпионате Франции сезона-2019/2020, завершённом досрочно из-за пандемии коронавируса, игрока провёл за «Лион» 25 матчей и забил 3 мяча.

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