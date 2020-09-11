Модрич: Роналду был особенным, но теперь мы больше играем как команда, больше сплочены

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вспомнил об игре с португальским нападающим Криштиану Роналду.
«Играть с Криштиану было невероятно. Мы прожили семь невероятных лет вместе, мы много выиграли с ним. Когда команда была не в лучшем состоянии, Криштиану мог решать игры самостоятельно, используя свои навыки, амбиции, характер и качество. Все в нем было особенным, как он работал на тренировках и играх, поэтому мы всегда могли ожидать чего-то особенного. Без Криштиану нам, возможно, придётся больше играть в команде. Мы тоже делали это с ним, но когда дела идут плохо, вам нужен кто-то, кто может добавить немного магии. Мы без него два года и теперь больше играем как команда, мы более компактны, больше сплочены на поле. Самое большое наше качество – теперь мы не зависим от одного игрока», — приводит слова Модрича A Bola со ссылкой на The Times.
Роналду перешёл «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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