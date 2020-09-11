Тухель отреагировал на сенсационное поражение «ПСЖ» в матче с новичком Лиги 1

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал поражение в матче чемпионата Франции с «Лансом». Напомним, во 2-м туре французской Лиги 1 «Ланс» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Феликс Болар» в Лансе и завершилась сенсационной победой хозяев со счётом 1:0.

«Сегодня мы пытались создать голевые моменты. Согласен, что сегодня у нас не было возможностей. У нас небольшая группа игрока. Нам не хватает ключевых футболистов. В молодой команде мы допустили решающую ошибку и не смогли воспользоваться их ошибками. Ничья — лучшее, на что мы могли надеяться», — приводит слова Тухеля Goal со ссылкой на Canal +

Благодаря этой победе «Ланс» набрал первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги 1. В 1-м туре команда на выезде проиграла «Ницце» со счётом 1:2.