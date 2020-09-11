Месси обошёл Роналду в рейтинге FIFA 21, Азаренко вышла в финал US Open. Главное к утру

Виктория Азаренко вышла в финал US Open, обыграв Серену Уильямс, Александр Радулов забил в овертайме, «ПСЖ» проиграл новичку Лиги 1 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Алексей Миранчук назвал игрока, который звал его в «Ювентус»

2. Газизов: «Спартак» не продаст Жиго за любые деньги

3. Месси получил рейтинг 93 в FIFA 21 и обошёл Роналду

4. Полузащитник ЦСКА Бийол попал в сферу интересов «Ганновера»

5. Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open

6. «ПСЖ» начал сезон с поражения от новичка чемпионата Франции

7. Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу в матче с «Вегасом», у Худобина 38 сейвов

8. Черчесов: в матче с Венгрией я кричал Дзюбе: «Терпи, надо!»