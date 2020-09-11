Месси обошёл Роналду в рейтинге FIFA 21, Азаренко вышла в финал US Open. Главное к утру
Виктория Азаренко вышла в финал US Open, обыграв Серену Уильямс, Александр Радулов забил в овертайме, «ПСЖ» проиграл новичку Лиги 1 и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
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2. Газизов: «Спартак» не продаст Жиго за любые деньги
3. Месси получил рейтинг 93 в FIFA 21 и обошёл Роналду
4. Полузащитник ЦСКА Бийол попал в сферу интересов «Ганновера»
5. Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open
6. «ПСЖ» начал сезон с поражения от новичка чемпионата Франции
7. Гол Радулова в овертайме принёс «Далласу» победу в матче с «Вегасом», у Худобина 38 сейвов
8. Черчесов: в матче с Венгрией я кричал Дзюбе: «Терпи, надо!»
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