Хомуха: встреча со «Спартаком» покажет готовность ЦСКА решать большие задачи

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил готовность «армейцев» к дерби и рассказал о своих ожиданиях от матча со «Спартаком».
«Пока команда нестабильна — вроде есть понимание, как она хочет играть, но не всегда получается довести до конца всё то, что хочется. К тому же приходится уже по ходу сезона вводить в состав новичков, что затрудняет работу тренерского штаба. Но на дерби всегда настрой особый. Даже не будучи фаворитом, ЦСКА обыгрывал «Спартак», хотя бывало и наоборот. Можно вспомнить летнее дерби, к которому «армейцы» подходили на фоне негативных результатов, но в итоге выиграли. Сейчас встреча со «Спартаком» покажет готовность красно-синих решать большие задачи. Тем более им нельзя отставать от лидирующего в таблице принципиального соперника.
Очень многое будет зависеть от того, какое ещё усиление готовит клуб и готовит ли. И покинет ли команду Влашич. Если Никола останется и новички быстро адаптируются, то «армейцы» однозначно будут бороться за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. А без хорвата станет сложно. Это системообразующий футболист ЦСКА, на котором в игре команды держится очень многое. Если он уйдёт, потеря будет очень серьёзной», — цитируют Хомуху «Известия».
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