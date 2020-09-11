«Лилль» отклонил предложение «Ньюкасла» по Сумаре в € 35 млн

«Лилль» отказался продавать полузащитника Бубакари Сумаре. «Ньюкасл» предложил за 21-летнего француза € 35 млн, но получил отказ, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём "твиттере".
Сумаре воспитывался в системе парижского футбола и выступал за молодёжные команды «ПСЖ». В 2017 году «Лилль» приобрёл Бубакари на правах свободного агента. Действующее соглашение с клубом рассчитано до 2022 года. Полузащитник провёл за французскую команду 70 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2020/2021 Бубакари Сумаре провёл на поле всего восемь минут и не отметился полезными действиями.
Игрок выступает за молодёжную сборную Франции – на его счету пять матчей. Интернет-портал Transfermarkt оценил текущую трансферную стоимость полузащитника в € 24,5 млн.
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