Исламбек Куат подписал контракт с «Химками»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Исламбек Куат подписал контракт с подмосковными «Химками». 27-летний игрок из Казахстана пополнил ряды нового клуба на правах свободного агента, а действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. В «Химках» полузащитник будет выступать под 20-м номером, сообщает спортивный журналист Айдын Кожахмет в своём «инстаграме».



В сезоне-2020/2021 Куат ни разу не попал в заявку «Оренбурга» на матчи Футбольной национальной лиги. Полузащитник стабильно вызывается в сборную Казахстана. Он провёл за национальную команду 33 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Куата в € 1,5 млн.

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