«Лидс» заинтересован в приобретении Джордана Лукаку

Защитник «Лацио» Джордан Лукаку может перейти в «Лидс». Английский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего бельгийца и уже вступил в переговоры, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».



Джордан Лукаку выступает за «Лацио» с 2016 года, когда он перешёл из «Остенде» за € 4 млн. Защитник провёл за «орлов» 85 матчей, забил один гол и отдал восемь результативных передач. Но в сезоне-2019/2020 бельгиец потерял место в основном составе из-за постоянных травм – вышел на поле 12 раз и отдал две голевые передачи. За национальную команду защитник сыграл восемь матчей.



Действующий контракт левого защитника рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Джордана Лукаку в € 4 млн.

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