«Лидс» заинтересован в приобретении Джордана Лукаку
Защитник «Лацио» Джордан Лукаку может перейти в «Лидс». Английский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего бельгийца и уже вступил в переговоры, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Джордан Лукаку выступает за «Лацио» с 2016 года, когда он перешёл из «Остенде» за € 4 млн. Защитник провёл за «орлов» 85 матчей, забил один гол и отдал восемь результативных передач. Но в сезоне-2019/2020 бельгиец потерял место в основном составе из-за постоянных травм – вышел на поле 12 раз и отдал две голевые передачи. За национальную команду защитник сыграл восемь матчей.
Действующий контракт левого защитника рассчитан до 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Джордана Лукаку в € 4 млн.
Марсело Бьельса: в предстоящем сезоне буду работать в «Лидс Юнайтед»
- 11 сентября 2020
-
11:42
-
11:33
-
11:03
-
10:48
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:02
-
09:42
-
09:36
-
09:24
-
08:30
-
06:25
-
05:14
-
04:43
-
04:17
-
03:23
-
02:43
-
02:20
-
01:49
-
01:32
-
00:59
-
00:45
-
00:40
-
00:09
- 10 сентября 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:38
-
23:31
-
23:13
-
23:07
-
22:39
-
22:35
-
22:20
Партнерский контент