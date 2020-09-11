«Арсенал» расширил полномочия Микеля Артеты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета получит больше полномочий в клубе, сообщает пресс-служба «канониров».



Отныне испанский специалист будет менеджером главной команды. Помимо исполнения тренерских обязанностей он сможет принимать решения по другим спортивным вопросам. Артета будет участвовать в трансферных делах «Арсенала», набирать персонал и помогать руководству в финансовых делах клуба.



Артета, выступавший за «Арсенал» в бытность футболистом на протяжении пяти лет, возглавил команду в декабре прошлого года. До этого он три с половиной сезона работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. С лондонским коллективом испанец в первый же год работы сумел завоевать Кубок и Суперкубок Англии.

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