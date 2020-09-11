Японская футболистка перешла в мужскую команду

Футболистка сборной Японии Юки Нагасото будет выступать за мужскую команду, сообщает ESPN.
33-летная спортсменка, на протяжении трёх последних лет выступавшая в США за «Чикаго Ред Старз», вернулась на родину, перейдя в «Хаябуса Элевен» на правах аренды. Юки стала первой футболисткой в Японии, которая будет играть с мужчинами.
Нагасото начинала карьеру в японском клубе «НТВ Белеза», а в 2010 году отправилась в Европу, где большую часть времени выступала в Германии, защищая цвета «Турбине», «Вольфсбурга» и «Франкфурта», а также провела год в «Челси».
В сборную Японии Юки вызывается с 2004 года. В составе национальной команды она становилась чемпионкой мира в 2011 году, серебряным призёром мундиаля в 2015-м, победительницей чемпионата Восточной Азии в 2008-м и серебряным призёром Олимпийских игр в 2012-м.
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