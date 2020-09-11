Бывший помощник Сёмина Батуренко: с уходом Миранчука не вижу в «Локомотиве» потенциала

Юрий Батуренко, бывший ассистент Юрия Сёмина, поделился мнением о конфликте болельщиков и руководства «Локомотива», а также прокомментировал уход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
«Болельщики никогда этого не забудут. Конфликт закончится, только если Кикнадзе уйдёт из «Локомотива». Он перешёл черту, которую нельзя было переходить. Точка невозврата пройдена. Один на один ты можешь с кем-то разобраться, да. Но когда ты идёшь против армии — это уже совсем другое.
С уходом Лёши я потенциала не вижу. С другой стороны, может, сейчас кто-то по-другому раскроется. Всё может быть», — цитирует Батуренко Sport 24.
Алексей Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» за € 14,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
- 11 сентября 2020
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:41
-
12:33
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:03
-
10:48
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:02
-
09:42
-
09:36
-
09:24
-
08:30
-
06:25
-
05:14
-
04:43
-
04:17
-
03:23
-
02:43
-
02:20
-
01:49
-
01:32
-
00:59
-
00:45
-
00:40