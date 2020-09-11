Бывший помощник Сёмина Батуренко: с уходом Миранчука не вижу в «Локомотиве» потенциала

Юрий Батуренко, бывший ассистент Юрия Сёмина, поделился мнением о конфликте болельщиков и руководства «Локомотива», а также прокомментировал уход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».



«Болельщики никогда этого не забудут. Конфликт закончится, только если Кикнадзе уйдёт из «Локомотива». Он перешёл черту, которую нельзя было переходить. Точка невозврата пройдена. Один на один ты можешь с кем-то разобраться, да. Но когда ты идёшь против армии — это уже совсем другое.



С уходом Лёши я потенциала не вижу. С другой стороны, может, сейчас кто-то по-другому раскроется. Всё может быть», — цитирует Батуренко Sport 24.



Алексей Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» за € 14,5 млн. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

Забил «Ювентусу» — и поехал в Италию. Первое интервью с Миранчуком после трансфера Ради мечты Алексей пошёл на сокращение зарплаты.