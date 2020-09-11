«Челси» отказал «Интеру» в обмене Канте на Эриксена и Брозовича
«Челси» отклонил предложение «Интера» по обмену полузащитника Н'голо Канте. Миланский клуб планировал включить в сделку игроков центра поля – Кристиана Эриксена и Марсело Брозовича, сообщает Daily Mail
«Интер» заинтересован в приобретении французского полузащитника, но лондонский клуб не хочет отпускать игрока. «Челси» планирует выставить на трансфер Жоржиньо, который не входит в планы главного тренера синих Фрэнка Лэмпарда на предстоящий сезон.
В сезоне-2019/2020 Канте вышел на поле 22 раза, забив три гола и заработав четыре жёлтые карточки. Действующий контракт француза с «Челси» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость полузащитника в € 80 млн.
Канте рассчитывает остаться в «Челси», несмотря на интерес «Интера»
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