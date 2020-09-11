Сын Стрельцова: отец был серьёзным. Петров же в фильме везде улыбается

Игорь Стрельцов, сын бывшего игрока «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова, рассказал о консультациях к фильму «Стрельцов» и оценил выбор актёра на главную роль.
«Если говорить о консультациях: некоторые пожелания учли, некоторые нет. Суммарно встречались мы пять-шесть раз. Я не смотрел фильм целиком, только отрывки. Даже не знаю, что сказать…. Пусть зритель решает. Я был в шоковом состоянии? Да нет, нормально всё было. Они сказали, что будут доделывать фильм. Какие-это эпизоды удивили, что-то понравилось, но некоторые моменты я хотел видеть в другом ключе.
Александр Петров в роли отца? Я не утверждаю роли. Отец мало улыбался. Улыбка на лице была очень редко…. Он был серьёзным. Петров же везде улыбается…
Фильм никогда полностью не покажет жизнь. Кто не знал отца и просто придёт посмотреть фильм — получит удовольствие. У тех людей, кто знал и болел за него, будет своё мнение, у одноклубников — своё. Мнений будет много, и все они будут разные» — сказал Стрельцов-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 11 сентября 2020
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