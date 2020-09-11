«Кто подскажет актёрам лучше меня?». Мостовой – об участии в съёмках фильма «Стрельцов»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал о процессе съёмок фильма «Стрельцов», в котором рассказывается о судьбе легендарного нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова.
«Прежде чем начать снимать, нужно было получить кучу разрешений: были презентации, пресс-конференции, показы…. На начальном этапе я находился в тесном контакте с режиссёром. В проекте задумывалось достаточно футбольных сцен, а кто, как не я, лучше знает всё это дело? Допустим, проходит тренировка, актёры делают упражнения, но половина из всех собравшихся далеко не футбольные люди…. Кто им подскажет лучше меня? Корректировки, подсказки, в том числе как правильно ставить ногу — это и было моей работой. Для меня нет ничего сложного в том, что связано с футболом. Потом начался чемпионат мира. Я уже не мог посещать площадку каждый день, но постоянно был на связи», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 11 сентября 2020
-
13:12
-
13:00
-
13:00
-
12:58
-
12:41
-
12:33
-
12:33
-
12:18
-
11:57
-
11:52
-
11:42
-
11:33
-
11:03
-
10:48
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:08
-
10:02
-
09:42
-
09:36
-
09:24
-
08:30
-
06:25
-
05:14
-
04:43
-
04:17
-
03:23
-
02:43
-
02:20
-
01:49
-
01:32
-
00:59
-
00:45
-
00:40