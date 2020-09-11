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«Кто подскажет актёрам лучше меня?». Мостовой – об участии в съёмках фильма «Стрельцов»

«Кто подскажет актёрам лучше меня?». Мостовой – об участии в съёмках фильма «Стрельцов»
Футбол 0

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал о процессе съёмок фильма «Стрельцов», в котором рассказывается о судьбе легендарного нападающего «Торпедо» Эдуарда Стрельцова.

«Прежде чем начать снимать, нужно было получить кучу разрешений: были презентации, пресс-конференции, показы…. На начальном этапе я находился в тесном контакте с режиссёром. В проекте задумывалось достаточно футбольных сцен, а кто, как не я, лучше знает всё это дело? Допустим, проходит тренировка, актёры делают упражнения, но половина из всех собравшихся далеко не футбольные люди…. Кто им подскажет лучше меня? Корректировки, подсказки, в том числе как правильно ставить ногу — это и было моей работой. Для меня нет ничего сложного в том, что связано с футболом. Потом начался чемпионат мира. Я уже не мог посещать площадку каждый день, но постоянно был на связи», — рассказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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