Режиссёр «Стрельцова» – о фильме: ветераны, мягко говоря, не всем будут довольны

Режиссёр фильма «Стрельцов» Илья Учитель рассказал о любви к футболу и отношении ветеранов к картине.



«Любовь к футболу — это семейное. Дед болел за «Спартак», а вот папа — за «Зенит». Об Эдуарде Стрельцове узнал ещё ребёнком. Смотрел футбол с дедушкой, который застал игру Стрельцова в режиме лайв непосредственно со стадиона. Очередной совместный просмотр выпал на снежное дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 2002 году. Один из игроков отдал кривой пас пяткой, и в тот момент дедушка впервые рассказал о Стрельцове. Повзрослев, узнал судьбу Эдуарда Анатольевича. В тот момент казалось, что это готовый фильм. Всё ведь на поверхности: в 16 лет дебют за «Торпедо», затем в сборной, тюрьма, освобождение… Вот она, судьба, бери и снимай… В общем, снять фильм про Эдуарда Стрельцова — давняя мечта. Желание появилось ещё до того, как поступил во ВГИК. Мечтал совместить любовь к футболу и кино. Мы очень долго шли к тому, чтобы начать снимать. От момента первых мыслей по сценарию и до выхода картины прошло шесть-семь лет.



Прекрасно понимаю, что ветераны, мягко говоря, не всем будут довольны. Я бы вообще наш фильм не называл биографическим — это мифы и легенды об Эдуарде Стрельцове. К каким-то событиям мы добавляли кинематографичности, придумывали события, которых не было вовсе. В нашем фильме Стрельцов получает то, чего действительно заслуживал, но так и не получил. Кино — это кино, реальная жизнь — нечто иное. Разговоры о том, что в реальности было по-другому, будут всегда», — рассказал Учитель в беседе с журналистом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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