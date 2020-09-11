Французский судья Десьяж скончался в возрасте 46 лет
Французский арбитр Себастьен Десьяж ушёл из жизни, сообщается на сайте национальной федерации футбола.
Рефери скончался в возрасте 46 лет после продолжительной болезни. Он работал в Лиге 1 и Лиге 2 начиная с 2011 года, а также судил матчи Лиги Европы и встречи квалификационного раунда чемпионата Европы—2016. В период с 2017 по 2018 год возглавлял судейский союз.
«Мы знали, что Себастьен испытывал проблемы со здоровьем на протяжении нескольких месяцев, но его смерть шокировала нас. Судьи и вся федерация глубоко опечалены. Десьяжа уважали как за профессиональные, так и за личностные качества. Он любил футбол. Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье Себастьена и его близким», — заявил президент организации Ноэль Ле Гре.
- 11 сентября 2020
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