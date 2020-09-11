«Челси» близок к подписанию Эдуарда Менди
Вратарь «Ренна» Эдуард Менди близок к переходу в лондонский «Челси». Личные условия контракта с голкипером уже согласованы. Сам 28-летний сенегалец хочет перейти в стан синих. Стороны близки к соглашению и завершат сделку в ближайшие часы, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Менди пополнил ряды «Ренна» в 2019 году, клуб отдал «Реймсу» за игрока € 4 млн. В сезоне-2019/2020 голкипер провёл 33 матча, пропустил 31 мяч и 13 раз сыграл «на ноль». Вратарь заработал одну жёлтую и одну красную карточку.
В текущем сезоне Менди провёл один матч и пропустил один гол. Действующий контракт вратаря рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Эдуарда в € 7 млн.
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