Роман Шишкин рассказал о решении выступать за клуб Павлюченко и Самедова

Защитник Роман Шишкин рассказал о решении выступать за клуб «Знамя Ногинск», в котором играют нападающий Роман Павлюченко и полузащитник Александр Самедов.



«Контракта с клубом у меня нет. У «Знамени» сейчас игры на Кубок против «Ахмата» и «Шинника», меня попросили помочь. Вот я и заявился, а почему нет? Там и пацаны свои, и владелец человек футбольный. Плюс я поддерживал там форму всё это время.



Другие предложения у меня есть, но трансферное окно ещё открыто. Посмотрим, что будет дальше», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Последним клубом Романа Шишкина стал «Спартак-2», в который защитник перешёл в 2020 году из «Торпедо» на правах свободного агента.